Neues Corona-Virus: Wie groß ist die Bedrohung?

Ist die neuartige Lungenkrankheit eine weltweite Bedrohung?

Der Düsseldorfer Virologe Professor Jörg Timm sieht „Grund zur Sorge“. Gründe seien die Größenordnung, und dass eine Übertragung von Mensch zu Mensch nachgewiesen sei, wenn auch in geringem Maße. Gleichzeitig lobt der Mediziner die schnelle Entschlüsselung des neuen Typus. In Deutschland schätzt das Robert-Koch-Institut das Risiko für einen „Import“ des Erregers als gering ein. So gebe es keine direkte Flugverbindung zwischen Wuhan, dem wahrscheinlichen Ursprungsort der Infektionen, und deutschen Zielen.