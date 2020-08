Chronisches Erschöpfungssyndrom - "Es ist nichts mehr von meinem Leben da"

" Ich sitze hier nächtelang und bin am Wimmern und am Heulen, weil ich nicht weiter weiß. Weil mir keiner hilft. Das bringt mich zur Verzweiflung. " Sabine Geditz kann ihre Tränen nicht länger zurückhalten. Die 55-Jährige ist schwer krank, sitzt auf dem Sofa in ihrem Wohnzimmer zu Hause in Herne, Tabletten auf dem Tisch. Das Gespräch mit uns – es strengt sie an. Sabine Geditz leidet an Myalgischer Enzephalomyelitis auch bekannt als Chronic Fatigue Syndrome; kurz ME/CFS.

Viele Ärzte wissen nichts über die Krankheit

Eine Viertel Million Menschen sind in Deutschland betroffen. Die Weltgesundheitsorganisation hat ME/CFS als neurologische Erkrankung eingeordnet. Die Krankheit ist allerdings fast gar nicht erforscht. Was man weiß ist, dass ME/CFS nach Viruserkrankungen auftritt. Bis ein Arzt eine Vermutung oder gar eine Diagnose stellt, können Jahre vergehen.

Die falsche Therapie macht alles noch schlimmer

So war es auch bei Sabine Geditz. Eine Viruserkrankung fesselt sie 2011 ans Haus. Dreieinhalb Wochen. Dann erleidet sie einen Hirninfarkt, wird operiert. Dass die Leidenszeit erst damit beginnt, ahnt die damals 46-Jährige nicht. Sieben Jahre geht sie von Arzt zu Arzt. Sieben Jahre, in denen ihr Körper schwächer wird, die Muskeln weniger und die Ängste größer werden. " Es ist nichts mehr von meinem Leben da ", sagt sie. Ihr Blick ist starr, es gibt kaum Bewegung in ihrem Gesicht. " Ich kann zur Toilette gehen, ich kann mir ein Brot machen – und Fernsehen. "