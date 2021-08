Leben nach der Flut – Menschen an der Abbruchkante in Erftstadt-Blessem

Draußen: Chaos. Drinnen: Leere. Wer durch das entkernte Erdgeschoss im Haus der Familie Dunkel geht, blickt auf kahle Steinwände, die mal mehr, mal weniger dunkel schimmern. " Hier steckt die Feuchtigkeit drin ", erzählt Sohn Thomas Dunkel. Es werde noch Wochen dauern, sagt er, bis alles so weit getrocknet ist, dass die Sanierung weitergehen kann.

Rückkehr in Haus erst vier Wochen nach der Flut

Am 13. August durfte die Familie Dunkel endlich zurück in ihr Haus. Ein Statiker hatte das Go gegeben, dann kam die lang ersehnte Freigabe der Stadt. Zuvor waren ihr Haus und weitere in der Straße seit dem Hochwasser Mitte Juli von den Behörden gesperrt. Die Abbruchkante musste erst gesichert und einige Nachbarhäuser abgerissen werden.

Im Erdgeschoss stand das Wasser mehr als einen Meter hoch. Maria Dunkel schaut sich die Schäden an – in den Regalen sind Unterlagen und Erinnerungsstücke zerstört worden.

Der erste Gang zurück ins Haus war – so sagen es die Dunkels – schockierend. Das Erdgeschoss hatte mehr als einen Meter unter Wasser gestanden. Dort haben die Dunkels eine Küche, einen Partyraum und ein Hobbyzimmer. Bei der Rückkehr kam die Tapete schon von der Wand, der Linoleumboden hatte sich gewellt. Im Keller war die Feuchtigkeit noch deutlicher zu spüren, der Fußboden auch Wochen nach der Flut mit einer rutschigen, braunen Schlammschicht überzogen. Derzeit wohnen sie zur Miete in einer Übergangswohnung, wollen aber sobald es geht in die erste Etage in ihrem Haus zurück ziehen.