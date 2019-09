Über Messenger-Dienste soll ein 17-Jähriger aus Leverkusen gezielt um Unterstützung für die Terrormiliz IS geworben haben. Wie die Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft am Freitag (06.09.2019) erst mitgeteilt hat, wurde bereits Mitte Juli Anklage gegen ihn erhoben. Konkret geht es um fünf Fälle, in denen der Syrer zum Beitritt in den IS und zum bewaffneten Dschihad aufgerufen haben soll.

Vorwurf: Verlobte für IS gewonnen

Der Jugendliche habe unter anderem seine Verlobte in Marokko und einen Mann in Syrien überzeugt, einen Treueeid auf den sogenannten Islamischen Staat abzulegen, berichten die Ermittler. Als " Vertrauensbeweis " habe sich der Mann in Syrien dazu bereit erklärt, einen " Ungläubigen " zu töten. Man habe ihn jedoch festnehmen können, bevor die Tat verübt worden sei.

Anleitung für Messerangriff

Darüber hinaus soll der 17-Jährige Gewaltvideos verbreitet haben, die den IS verherrlichen. Ein weiterer Vorwurf: Er soll sich aus dem Internet Anleitungen für schwere staatsgefährdende Gewalttaten heruntergeladen haben – unter anderem dazu, wie man Messerangriffe verübt oder wie man mit chemischen Stoffen umgeht.