Wann kommt das 9-Euro-Ticket? Viele Fragen und Kritik

Mehr Geld für Ausbau der Infrastruktur

Neumann fordert zunächst, in die Infrastruktur des ÖPNV zu investieren und Autofahren vor allem in den Innenstädten teurer zu machen. So würde man die Menschen zum Umstieg auf Bus und Bahn bewegen und nicht durch ein günstiges Ticket. Dieses sei das Sahnehäubchen. Das zeige auch das Beispiel Wien, wo Abonnenten für das Jahresticket 365 Euro zahlen.

Menschen auf dem Land profitieren weniger