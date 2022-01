2G-plus in NRW: Ausnahmen für Geboosterte bei Sport und Gastronomie

Unklarheiten bei der Quarantäne

Angesichts der auch in NRW steigenden Sieben-Tage-Inzidenz - Laumann stellt fest, sie " steigt sprunghaft " und liegt aktuell bei 381 - stellt sich für immer mehr Menschen die Frage, wie es mit der Quarantäne aussieht. Und zwar im Falle einer Infektion beziehungsweise bei einem Kontakt zu einer infizierten Person.

Eine NRW-weite Antwort darauf muss Laumann vorerst schuldig bleiben. Zuerst müsse der Bund eine verbindliche Regelung vorlegen, sagte der CDU-Politiker, dann könne NRW die Details für das Land klären. Bei der Konferenz der Gesundheitsminister am Montag habe Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD ) zugesichert, dass der Bund bis Freitag seine Regelung vorlegt.

Bislang ungeklärt sei beispielsweise die Frage, wie man mit Menschen umgeht, die mit dem Vakzin von Johnson und Johnson geimpft sind, erklärte Laumann. Dieser Impfstoff wird nur einmal für die Grundimmunisierung verabreicht. Viele Regelungen gehen aber von einer doppelten Impfung plus Auffrischung aus. Nach Auffassung der Fachminister sei es zudem nötig, Apps wie die Corona-Warn-App des Bundes, die auch als digitaler Impfnachweis gelten, anzupassen. Das sei in Arbeit, so Laumann.

Erlass als Überbrückung

Bis es die Regelung durch den Bund gibt, sollen aber die Gesundheitsämter in NRW eigenständig entscheiden können, ob sie die verkürzten Quarantäne-Regeln, die in der Ministerpräsidenten-Konferenz am Freitag beschlossen worden waren, anwenden. Ein entsprechender Erlass des Landes, der dies erlaubt, sei heute an die Ämter herausgegangen, sagte Laumann.

Damit wird es noch in dieser Woche kommunale Unterschiede bei der Anwendung der Quarantäne-Regelungen geben. Je nachdem, wie die Behörden in den Städten und Kreisen die Regeln umsetzen. Voraussichtlich in der nächsten Woche wird das Land dann erneut seine Corona-Regeln anpassen - und dadurch wieder für mehr Einheitlichkeit sorgen.