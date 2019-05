Hauptbahnhof Köln: Seit 125 Jahren am falschen Ort

Seit dem rapiden Anstieg des Zugverkehrs in den 1920er-Jahren haben die Kölner immer wieder überlegt, den Hauptbahnhof zu verlegen. Das Quietschen nahm Ende der Siebzigerjahre noch zu. Denn ein Bahnsteig für den zunehmenden S-Bahnverkehr wurde angebaut. Aber auch der reicht schon lange nicht mehr, beklagen Fahrgäste.

Erneuter Umbau angestrebt

Lutz Lienenkämper

Deswegen wird seit langem geplant, den Hauptbahnhof erneut zu erweitern. Noch einen Bahnsteig soll es geben. Um den gesamten Bahnverkehr in NRW zu beschleunigen, sagt Minister Lutz Lienenkämper: "Der Kölner Hauptbahnhof gehört als allererste Stelle dazu, denn da ist bei den Gleisen viel zu wenig Kapazität für die S-Bahn, denn da knubbeln sich die Menschen. Und deswegen braucht der Bahnhof diese zwei zusätzlichen Gleise sicherlich für die Zukunft ganz dringend."

Das hat Lienenkämper vor zehn Jahren gesagt. Als Bauminister. Da fehlte ihm das Geld. Jetzt ist er Finanzminister. Aber noch hat sich nichts getan am Bahnhof. Derzeitige Prognose: Bis 2030 soll ein weiteres Gleis kommen.

Vision: Hauptbahnhof unter Tage verlegen

Architekt Paul Böhm