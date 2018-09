Am Dienstag (25.09.2018) hat die Deutsche Bischofskonferenz eine in ihrem Auftrag erstellte Studie zum Umgang der katholischen Kirche mit sexuellem Missbrauch vorgestellt. Auch die Bistümer in NRW reagieren auf die Studie. Am Nachmittag äußerten sich Vertreter der Bistümer Paderborn, Münster, Essen, Köln und Aachen in eigenen Pressekonferenzen.