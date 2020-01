Menschenkette und Protest gegen Massentötung von Rindern in Aachen

Mit einer Menschenkette haben am Sonntag (12.01.2020) in Aachen über 600 Menschen gegen die Massentötung von rund 800 Rindern protestiert. Da die Tiere mit Rinderherpes infiziert sind, will das Veterinäramt sie schlachten.

Viele sind mit dem Traktor zur Protestaktion auf den Hof der Familie Giesen gekommen. Er ist einer der betroffenen Höfe. Nach einem positiven Befund auf Rinderherpes im Sommer hatte das Veterinäramt die Schlachtung aller Kühe angeordnet.

Weil die Tiere keinerlei Symptome zeigen, kämpft die Familie jetzt gemeinsam mit anderen Landwirten vor Gericht, deren Tiere ebenfalls wegen Rinderherpes getötet werden sollen. Inzwischen auch in zweiter Instanz.

Menschenkette als Protestaktion

Mit der Menschenkette soll Solidarität mit den Landwirten gezeigt werden. Der Landesverband der Freien Bauern hat deshalb zu dieser Protestaktion aufgerufen. Viele Menschen - darunter Nachbarn und andere Landwirte - sind am Sonntagmittag zu dem Hof im Aachener Süden gekommen. Hier leben die Rinder der Familie Giesen jetzt in Quarantäne.

Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht

Für Menschen ist der Virus ungefährlich. Doch Rinder können sich gegenseitig anstecken. Deshalb dürfen die Tiere hier nicht aus dem Stall, und es müssen strenge Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Die Landwirte haben inzwischen Beschwerde gegen die Massentötung beim Oberverwaltungsgericht in Münster eingelegt.

Das Veterinäramt der Städteregion Aachen hat zugesichert, dass sie solange mit den Schlachtungen warten wollen, bis alle Instanzen über den Fall entschieden haben.