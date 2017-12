Swinging Christmas mit Tom Gaebel - Part 1

25.12.2017 | 53:29 Min. | Verfügbar bis 23.12.2018 | WDR

Das große Weihnachts-Lieder-Mitsingevent. Das Schönste an Weihnachten ist das Ritual: für die einen das gemeinsame Essen, für die anderen das Geschenke auspacken, für die nächsten das gemeinsame Singen. Und wir erinnern uns an die eigene Kindheit mit funkelnden Lichtern und wunderbaren Düften und vor allem an die eigene Aufregung in den Wochen vor dem Fest.