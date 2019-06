Lokalzeit Extra: Der Kirchentag in Dortmund

WDR . . 29:28 Min. . WDR. Von Oliver Koch, Gerd Schulte.

Zweiter Tag des Evangelischen Kirchentags in Dortmund. Beiträge und Live-Schalten von den Highlights des Tages. An diesem Tag werden über 100.000 Besucher in der Stadt erwartet. Das Motto 2019 lautet: "Was für ein Vertrauen".