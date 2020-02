Divertissementchen 2020: Fidelio am Rhing

Karneval. . 01:29:27 Std. . Verfügbar bis 22.02.2021. WDR.

Das Jahr 2020 steht ganz im Zeichen des 250. Geburtstages Ludwig van Beethovens. Auch "Cäcilia Wolkenburg" widmet ihr Divertissementchen dem weltberühmten Komponisten und seiner Freiheitsidee. In "Fidelio am Rhing" erlaubt sich Regisseur und Autor Lajos Wenzel einen besonderen Kunstgriff, indem er Beethoven in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts in Köln auferstehen lässt.