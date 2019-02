Countdown Weiberfastnacht 2019

„Weiberfastnacht“ – so beginnt der Straßen-Karneval im Westen. Der WDR ist dabei und zeigt, wie die Jecken und Narren in NRW feiern. Das Motto von „Weiber live“ lautet in diesem Jahr: „Schicht im Schacht – wir feiern als Bergleute!“ Aus Köln meldet sich Susanne Wieseler, in Düsseldorf ist Anne Willmes und aus Bonn berichtet Thomas Heyer. Außerdem schaltet der WDR zu Henry Bischoff nach Billerbeck, wo die westfälischen Narren zeigen, dass auch für sie Karneval ein Highlight ist.