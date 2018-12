Zimmer frei! – Tim Mälzer

"Die Hälfte der Leute fand, ich gehöre nicht ins Fernsehen, sondern in den Knast", erinnert sich Tim Mälzer an seine Anfänge als TV-Koch im Jahr 2003. Da kochte er erstmals bei VOX in der Sendung "Schmeckt nicht - gibt's nicht!". "Die meisten Kochformate sind mir viel zu ernst. Ich will die Zuschauer auch unterhalten", meinte er und überraschte sein Publikum mit einer zur damaligen Zeit eher ungewöhnlichen, tempogeladenen Kochshow.