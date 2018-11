Zimmer frei! - Jörg Hartmann

Als "Tatort"-Kommissar Peter Faber ermittelt er seit 2012 in Dortmund: Schauspieler Jörg Hartmann. Er spielte auch in der zweiten Staffel der ARD-Serie "Weissensee" wieder eine herausragende Rolle. Im "Tatort" verkörpert Jörg Hartmann, der nahe Dortmund in Herdecke aufwuchs, einen ungewöhnlichen und stets unberechenbaren Ermittler-Typus: "Er ist keiner, den die Zuschauer direkt lieb haben", meint der Schauspieler: "Kein Sausack, aber ein sperriger Typ."