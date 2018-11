Zimmer frei! - Clueso

23.11.2018 | 59:11 Min. | Verfügbar bis 23.02.2019 | WDR

"Es ist einfach schön, dass ich durch die Musik einen Platz habe in der Welt und nicht überlegen muss, was ich eigentlich machen will", erklärt der Musiker und Songwriter Clueso bei "Zimmer frei!". Der Erfurter hatte im Herbst und Winter 2014 mit seinem Album "Stadtrandlichter" und einer ausgedehnten Tournee wieder alle Rekorde gebrochen. Im Sommer stand er mit seiner Band bei allen bedeutenden Open-Air-Festivals auf der Bühne.