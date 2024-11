Rasen statt Wasser - vom Ruder an den Ball

Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. . 31:15 Min. . Verfügbar bis 04.11.2025. WDR.

Ruder-Athletin Jule Hake hat bereits Olympisches Edelmetall in der Vitrine, jetzt will sie den Amateur-Fußball aufmischen. Stichwort aufmischen: Bei aller gesunder Härte ist es an der Zeit, einen kritischen Blick auf den Spielstil von Dominik Kohr zu werfen. Das alles und vieles mehr in der 567. Ausgabe von Zeiglers wunderbarer Welt des Fußballs.

