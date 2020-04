Zeigler allein Zuhaus (5) - Die Show I ZwWdF

Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. . 01:18:29 Std. . Verfügbar bis 26.04.2021. WDR.

Weiter geht die Reise durch die wilden 70er Jahre der Fußball-Bundesliga. Wir fangen an mit 1975, dem Tor des Monats von Beverly Ranger und der damals trotzdem nicht besonders hohen Akzeptanz von Frauenfußball. Reisen weiter ins Jahr 1976, in dem Borussia Mönchengladbach den Meistertitel gewann und der FC Bayern München ein legendäres Spiel gegen Real Madrid im Europapokal bestritt. Und dann gab es noch einige denkwürdige Auftritte von Fußball-Stars in diversen Talk- und Unterhaltungsshows, die heute so wahrscheinlich nicht mehr stattfinden würden.1977 machten dann zunächst die pinken Trikots des HSV von sich reden, bevor Bielefeld gegen 1860 München in die Relegation muss. 1978 dann das Furiose 12:0 der Gladbacher Borussia gegen die Borussia aus Dortmund. Und was wäre 1979 ohne die Schwalbe von Pagelsdorf? Richtig. Ein gewisser Uli Hoeneß hängt in diesem Jahr seine Fußballschuhe mit nur 27 Jahren an den Nagel. Und Borussia Mönchengladbach gewinnt den UEFA-Cup.

