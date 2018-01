Wildes Gewechsel

Aubemeyang will weg aus Dortmund, Goretzka geht zu den Bayern und Markus Gisdol wurde gegangen. Nämlich als Trainer des HSV. Rund um all dieses wilde Gewechsel gibt es jede Menge Aufregung, das sich Arnd Zeigler mal genauer ansieht. Außerdem feiern wir das Jahr des Tores und sorgen für Völkerverständigung. Wir haben Daniel Danger engagiert, um Poldis Döner an den Gladbach-Fan zu bringen!

