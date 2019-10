VARscheinlich Abseits

Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. . 28:38 Min. . Verfügbar bis 20.10.2020. WDR.

Keine Sorge, wir führen hier nicht schon wieder eine Grundsatzdiskussion über den Einsatz des Videosassistenten. Aber irgendwie will uns das mit dem Abseits nicht ganz einleuchten. Und deshalb schauen wir uns das einfach nochmal genauer an. Auch historisch betrachtet natürlich. Denn auch in der Vergangenheit gab es das ein oder andere Abseits, das bis heute für Diskussionsstoff sorgt. Und da kommen wir natürlich nicht am legendären Abseitstor von Gerd Müller vorbei. Und während Dr. Archivago noch so im Archiv rumturnt, haben wir da noch ein anderes historisches Zeitdokument zu Tage gefördert: Hatespeech. In analoger Form per Brief. Gerichtet an Gerd Müller und seine Frau. Traurig wirds auch beim Blick zur SG Wattenscheid. Wir waren beim - vielleicht letzten Spiel des Traditionsvereins.

Download Video: VARscheinlich Abseits.