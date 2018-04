Vader Beigeschmack

22.04.2018 | 26:48 Min. | Verfügbar bis 22.04.2019 | WDR

Endspurt in der Bundesliga. Und da drängt sich ein neuer Gast in unsere Sendung. Ein älterer Herr namens Vader Beigeschmack. Er wird gerne begleitet vom Videobeweis. Ein ziemlich ungleiches Paar. Außerdem sucht Eduard Zeiglermann in Aktenzeichen xy immer noch nach dem HSV-Fan, der den Peter-Nogly-Ohrwurm gesungen hat. Wir haben den Superschuss für euch rausgekramt - und natürlich blicken wir auch wieder auf den aktuellen Spieltag.

Download Video: Vader Beigeschmack.