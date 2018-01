Perspektiven-Wechsel

14.01.2018 | 29:48 Min. | Verfügbar bis 17.12.2018 | WDR

Wir lassen uns von richtigen Experten erklären, was genau ein Foul ist und zeigen euch, dass es immer auf die Perspektive ankommt. Außerden gucken wir uns an, was früher alles in Trainingslagern passiert ist und zeigen euch eines der ersten Public-Viewing-Events im Fußball.