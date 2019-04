"Mit Bum und Thataratata"

Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. . 27:22 Min. . WDR.

Was ist eigentlich los in der Bundesliga? Der Fußballgott kann kaum glauben, was auf Erden abgeht - und hat sich am Ostersonntag dazu entschieden, noch einmal hernieder zufahren und eine Standpauke zu halten. Handspiel, Videoassistenten und die seltsame Sekte Opus DFBi bereiten ihm einige Sorgen. Aber auch der ein oder andere Verein feiert bereits seine Auferstehung. Zum Beispiel der VfL Osnabrück, der schon jetzt kräftig den Aufstieg in die zweite Liga feiert. Aber in der Osterausgabe blicken wir auch auf die Absteiger und Aussteiger der Saison - bisweilen ein Trauerspiel in Thomas Moll. Und was wäre diese Sendung ohne einen Blick in die Niederungen des deutschen Fußballs. Richtig. Und deshalb haben wir "Bum" Krüger besucht, den 73jährigen Kultbetreuer des FV Bad Honnef 1919.

