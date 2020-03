Keine Hetze gegen Menschen

Dieser 24. Spieltag war einer, an dem die Emotionen hoch gekocht sind. Gegen Mäzen Dietmar Hopp, den DFB und Kollektivstrafen. Aber auch gegen die von vielen Fans kritisierte Doppelmoral des DFB, der in Sachen Hopp durchgreift, aber viele andere Themen bisher weniger konsequent geahndet hat. Arnd Zeigler versucht, Ordnung in die Gefühlslage der gebeutelten Fanseele zu bringen. Nicht zuletzt unterstützt von Freiburgs Trainer Christian Streich, der mit seinem Statement bei der Pressekonferenz nach dem Spiel in Dortmund deutlich machte: "Keine Hetze gegen Menschen." Außerdem blicken wir nach Kaiserslautern zur Trainerentlassung von Geri Ehrmann und stellen euch die Kandidaten zum "Kacktor des Monats Februar" vor. https://www1.wdr.de/fernsehen/zeigler/kacktordesmonatsfebruarzweitausendzwanzig100.html Die Zusammenfassung des Clásico findet ihr übrigens auf den Seiten von sportschau.de: https://www.sportschau.de/av/video-real-madrid-gewinnt-clasico-gegen-barcelona---die-tore-100.html

