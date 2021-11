Die Dökter, Corona und ein Tiger

Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. . 28:48 Min. . Verfügbar bis 20.11.2022. WDR.

Corona macht im Herbst auch vor der Liga nicht halt. Während die Stadienauslastung je nach Bundesland stark schwankt, erhärtet sich in Bremen der Anfangsverdacht, der - jetzt nicht mehr - Trainer hat seinen Impfausweis gefälscht. Andere verzichten aufs Fälschen und lassen sich einfach so nicht impfen. Da können auch die von Streich zitierten Dökter wenig ausrichten. Aufreger gab es aber auch auf dem Platz: Im Spiel zwischen Werder und Schalke ging es vor allem in der Nachspielzeit hoch her. Ein Spiel, zu dem auch unser Spezialgast sicher eine Meinung hat: Hermann "Tiger" Gerland. Außerdem lösen wir das Rätsel um Uwe Seelers Wembley-Foto und fahren ins Sauerland, um einen armamputierten Spieler zu begleiten.