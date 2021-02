Das letzte Revierderby?

Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. . 29:38 Min. . Verfügbar bis 21.02.2022. WDR.

Haben wir am Wochenende das letzte Revierderby für längere Zeit gesehen? Ehemalige Schalker und Dortmunder Protagonisten erzählen, warum das Derby in die Bundesliga gehört. In Gladbach sorgt die „Causa Rose“ für gehörig viel Unruhe. Außerdem würdigt Arnd Wembleytor-Fotograf Otto Metelmann und erklärt, was es mit dem Zeigler-Tippspiel auf Instagram auf sich hat.

