Wunderschön: Sylt im Winter - Sehnsucht nach Meer

23.12.2018 | 43:18 Min. | Verfügbar bis 23.12.2019 | WDR

Stefan Pinnow und die Bestsellerautorin Dora Heldt, die auf Sylt geboren wurde, entdecken den besonderen Charme, den die Nordseeinsel im Winter entfaltet: Spaziergänge an fast menschenleeren Stränden, eisiger Nordwind, der den Kopf frei pustet, und Aufwärmen in einer gemütlichen Teestube. Am Ellenbogen rund um den nördlichsten Punkt Deutschlands verrät Dora Heldt ("Tante Inge haut ab") ihre ganz persönlichen Sylt-Geheimnisse. Und auf dem Kliffweg zwischen Kampen und Wenningstedt lernen sie einen Ganzjahresschwimmer kennen. Stefan Pinnow stellt das idyllische Kapitänsdorf Keitum vor, erforscht in List die Naturgewalten, gibt Wellnesstipps und macht Vorschläge für eine rauschende Silvesternacht.