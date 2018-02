Wunderschön! Süditalien

04.02.2018 | 01:28:09 Min. | WDR

La dolce vita - das süße Leben - findet man vor allem in "Bella Italia". Auch Tamina Kallert schwärmt von dem Land, wo die Zitronen blühen. Sie erinnert sich an ihre schönsten Reisen nach Süditalien und führt die Zuschauer noch einmal an ihre Lieblingsorte: an die Amalfiküste und auf den "Weg der Götter", ins berühmt-berüchtigte Neapel und zum Sonnenuntergang nach Capri.