Wunderschön! Sehnsucht nach Litauen

09.09.2018 | 01:28:29 Std. | WDR

Litauen besitzt eine Schönheit, die den Betrachter still werden lässt: einsame Küsten-, See- und Flusslandschaften und eine Weite, die sich so nur im Baltikum findet. Andrea Grießmann reist von Klaipeda über die Kurische Nehrung, das Memeldelta und den berühmten "Berg der Kreuze" bis nach Vilnius und zur Burg Trakai. Sie trifft dabei auf Menschen, die sich für ihre Heimat begeistern und Andrea Grießmann ihre ganz persönliche "Sehnsucht nach Litauen" erklären.