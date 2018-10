Wunderschön! Mit Eseln durch die Steiermark - Trekking mit Gefühl

07.10.2018 | 01:28:29 Std. | WDR

Eine etwas andere Bergwanderung in Österreich: Andrea Grießmann ist in der Hochsteiermark unterwegs wie vor 100 Jahren - mit Eseln, die das Gepäck tragen. Zusammen mit einer kleinen Gruppe legt sie täglich rund zwölf Kilometer zurück, übernachtet wird in einfachen Gasthäusern und Berghütten. Die große Herausforderung der siebentägigen Tour: sich auf den besonderen Charakter der Esel einzulassen, ihrem Rhythmus und Instinkt zu folgen. Gelingt das, kommt die Seele zur Ruhe und der herrlichen Natur der Hochsteiermark mit ihren Bergen, Wäldern, Almen und Seen auf magische Weise nahe.