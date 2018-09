Wunderschön: Kleinwalsertal - Öko-Urlaub in Österreich

16.09.2018 | 01:28:31 Std. | Verfügbar bis 15.09.2019 | WDR

Es ist ein kleines, überschaubares Tal, in dem Nachhaltigkeit gepflegt wird; es liegt in Österreich, ist aber nur von Deutschland aus erreichbar: das Kleinwalsertal. Tamina Kallert taucht ein in die hochalpine Bergkulisse und trifft Menschen, die etwas für ihre Heimat tun - und für die Natur, in der sie leben