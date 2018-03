Wunderschön! Die große Ostseekreuzfahrt (2): Tallinn - St. Petersburg - Helsinki - Stockholm

Im zweiten Teil ihrer großen Ostseekreuzfahrt zu acht Zielen in acht Ländern geht Tamina Kallert in Tallinn, St. Petersburg, Helsinki und Stockholm an Land. Sie besichtigt geschichtsträchtige Metropolen und erlebt eine Vielfalt an Kunst, Kultur und Architektur, Mentalitäten und Stimmungen. Zwischendurch lernt sie das Schiff und seine Besatzung kennen und bekommt vom Kreuzfahrt-Experten Thomas P. Illes Tipps zu Ausflügen, Dresscodes und dem entspannten Leben an Bord.