Wunderschön! Costa Brava - ganz anders

18.03.2018 | 01:28:30 Std. | UT | WDR

Costa Brava, da denken die meisten sofort an Lloret de Mar, an Hotelburgen, Party und überfüllte Strände. Andrea Grießmann räumt auf mit allen Klischees, die es über Spaniens beliebteste Küste gibt. Auf ihrem fünftägigen Trip übernachtet sie jede nacht in einem anderen Ort und lernt das andere Gesicht der Region kennen: traumhafte Buchten und leuchtende Pinienwälder auf dem Küstenwanderweg "Camí de Ronda", bildschöne mittelalterliche Dörfer im Landesinneren und katalanische Bräuche, wie die Festumzüge mit den Riesenpappfiguren, den "gigantes".