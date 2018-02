Von Aachen nach Trier - mit dem Rad durch drei Länder

25.02.2018 | 01:28:29 Min. | WDR

Mit einer Radtour von Aachen nach Trier will Tamina Kallert den langen Winter austreiben. Durch drei Länder im Herzen Europas führt die Strecke von Aachen über Monschau, St. Vith in Belgien nach Echternach in Luxemburg und durch die luxemburgische Schweiz bis Trier. Der Kabarettist und Musiker Martin Zingsheim begleitet sie und hilft mit seinem feinen Humor über so manches Wetterpech hinweg.