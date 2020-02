Süditalien Spezial

Wunderschön! . . 01:28:00 Std. . UT . Verfügbar bis 02.02.2021. WDR.

La dolce vita - das süße Leben - findet man vor allem in "Bella Italia". Auch Tamina Kallert schwärmt von dem Land, wo die Zitronen blühen. Sie erinnert sich an ihre schönsten Reisen nach Süditalien und führt die Zuschauer noch einmal an ihre Lieblingsorte.