St. Peter-Ording - Fasten am Meer

17.02.2019 | 01:28:14 Std. | UT | Verfügbar bis 17.02.2020 | WDR

Eine Woche am Meer. Eine Woche Heilfasten. Tamina Kallert macht den Selbstversuch in einem der beliebtesten Orte an der Nordsee: in St. Peter-Ording auf der Halbinsel Eiderstedt in Nordfriesland.