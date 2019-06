Die Sieg - Von der Quelle bis zur Mündung

Wunderschön! . . 43:32 Min. . WDR.

Von der Quelle am Rande des Rothaargebirges schlängelt sich die Sieg zwischen dem Bergischen Land und dem Westerwald rund 150 km entlang bis zur Mündung in den Rhein bei Niederkassel-Mondorf. Stefan Pinnow folgt dem Fluss zusammen mit der Schauspielerin Nadja Becker ("Stromberg", "Tatort"), die dem Moderator auch die schönsten Ecken ihrer Heimatstadt Siegen zeigt, in der Peter Paul Rubens 1577 geboren wurde.