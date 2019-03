Die große Ostseekreuzfahrt: Von Kiel über Riga und Sankt Petersburg bis Stockholm

17.03.2019 | 01:28:29 Std. | UT | Verfügbar bis 17.03.2020 | WDR

Tamina Kallert auf Ostseekreuzfahrt - zu acht Zielen in acht Ländern. In Kiel geht sie an Bord. Sie besucht Danzig, den litauischen Teil der Kurischen Nehrung und die lettische Hauptstadt Riga, Tallinn, St. Petersburg, Helsinki und Stockholm.