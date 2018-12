Wunderschön: Wintersonne in NRW

23.12.2018 | 43:29 Min. | WDR

Stefan Pinnow und Wetter-Experte Sven Plöger machen sich auf eine Reise durch das winterliche NRW, immer auf die Suche nach dem Licht, dem Hellen, dem Leuchtenden. Am Niederrhein beobachten sie Wildgänse und im Planetarium in Münster den hellsten Stern am Winterhimmel. Sie bewundern Lichtzauber im Museum in Unna und im Landschaftspark Nord in Duisburg, testen Bleigießen im Stahlwerk und wärmen sich mit ostwestfälischen Spezialitäten. Sie kuren im adeligen Bad Driburg und stellen die schönsten Saunaparks und Wellnesshotels in NRW vor. Spaß im Schnee und viel frische Luft bekommen sie im Sauerland und in der Eifel. Und am Drachenfels erleben sie einen Sonnenuntergang.