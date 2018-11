Zellenbrand Kleve - die fatale Fehlerkette

Fast drei Monate saß Amad A. unschuldig in Haft. Die Behörden hatten den Syrer schlicht verwechselt. Der junge Mann starb nach einem Brand in seiner Zelle in Kleve. Jetzt kommen immer mehr Details zu dem Fall ans Licht. Weitere Verwechslungsfälle wurden bekannt, und der NRW-Innenminister spricht mittlerweile von einem ganz grundsätzlichen Problem im System. Westpol zeigt die fatale Fehlerkette im Fall von Amad A..