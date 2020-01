Wolf-Attacken verunsichern Schäfer

Der Wolf ist zurück in NRW – das ist eine gute Nachricht. Doch vor allem die Wölfin am Niederrhein reißt immer wieder Schafe. Und obwohl die Landesregierung eigentlich Entschädigung und die Finanzierung von Präventionsmaßnahmen verspricht, gehen gerade Berufsschäfer oft leer aus. Am Niederrhein und in den anderen Wolfsgebieten fürchten sie deshalb um ihre Tiere – und fühlen sich von der Politik ziemlich alleingelassen.