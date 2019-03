Wie viele Verbote braucht der Mensch?

Westpol | 24.03.2019 | DGS | UT | Verfügbar bis 24.03.2020 | WDR

Es ist ein Kreuz mit den Verboten. Ganz ohne sie kommen wir nicht aus und doch sind sie verhasst. Der Versuch der Grünen, an einem Tag in der Woche Fleisch aus den Kantinen zu verbannen, hat sie hunderttausende Wählerstimmen gekostet. Bis heute haftet ihnen das Image der Verbotspartei an. Doch was tun, wenn freiwillige Selbstverpflichtungen oder gute Vorsätze allein nicht zu Verhaltensänderungen führen? Wie viele Grenzen müssen gesetzt werden? Um diese Frage zu klären, haben wir viele Menschen in Nordrhein-Westfalen besucht und sind auf der Suche nach der Verbotskultur in einem Kleingartenverein gelandet.