SPD vor der Zerreißprobe

WESTPOL | 26.11.2017 | DGS | UT | Verfügbar bis 26.11.2018 | WDR

Viele in der SPD fühlen sich gerade wie im falschen Film: Martin Schulz hatte eine erneute Große Koalition mit der Union eigentlich kategorisch ausgeschlossen. Nun fordern hochrangige Genossen, sich doch gesprächsbereit zu zeigen. Gerade bei jungen Sozialdemokraten kommt das gar nicht gut an. Und es bringt auch den angeschlagenen Parteichef in höchste Gefahr. Wie kann Martin Schulz sich und die SPD überhaupt noch retten?