Schleppende Aufklärung bei Kindesmisshandlung

Westpol | 17.03.2019 | DGS | UT | Verfügbar bis 17.03.2020 | WDR

Seit fünf Jahren versuchen die Eltern von Peter, herauszufinden, was ihrem Sohn in der Kita genau passiert ist, bislang ohne Erfolg. Denn trotz mehrfacher Anzeigen ist die Staatsanwaltschaft seiner Geschichte nicht nachgegangen. Dabei hatten zuvor schon mehrere andere Kinder von Kindesmisshandlung berichtet: In ihren Fällen hatte die zuständige Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen, das Verfahren jedoch eingestellt. Warum wird den Schilderungen der Kinder nicht konsequenter nachgegangen?