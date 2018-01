Organspende - geht doch

WESTPOL | 21.01.2018

Noch nie wurden in Deutschland so wenig Organe transplantiert wie im vergangenen Jahr. Dabei ist die Bereitschaft zu helfen da. 30 Prozent der Deutschen haben in einem Spenderausweis ihre Bereitschaft erklärt. Das Problem liegt in den Krankenhäusern, wo Angehörige verstorbener Patienten oft gar nicht erst auf eine Spende angesprochen werden.