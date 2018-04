Ministerin im Kreuzfeuer

Die Kritik an NRW-Landwirtschaftsministerin Christina Schulze Föcking reißt nicht ab: In dieser Woche musste sie zum dritten Mal im Landtag Rede und Antwort stehen. Gleichzeitig wurden neue Vorwürfe bekannt: So soll es im familieneigenen Schweinemastbetrieb jahrelang Tierschutzverstöße gegeben haben. Westpol über eine Ministerin im Kreuzfeuer.