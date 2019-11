Laschets Halbzeitbilanz

Halbzeit für die schwarz-gelbe Regierung in Nordrhein-Westfalen: Seit zweieinhalb Jahren regiert Ministerpräsident Armin Laschet das Land. Damals ist er mit großen Versprechen zu Schule, Stau, Sicherheit, Wirtschsftapolitik in Amt und Würden gekommen. Damals hat Westpol einige Wähler befragt, was sie von der neuen Regierung erwarten. Zur Halbzeitbilanz haben wir sie wieder besucht.