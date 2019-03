Koks und Co - Aufputschen für den Erfolg

Ermittler schlagen Alarm: Auch in Nordrhein-Westfalen sei Kokain auf dem Vormarsch - eine Droge, die offenbar in vielen Bereichen der Gesellschaft konsumiert wird. Suchtärzte sehen auch weitere Aufputschmittel wie Amphetamine als Symptome einer zunehmend erfolgsorientierten Arbeitswelt. Anders als früher greifen demnach vermehrt junge Unternehmer zu leistungssteigernden Mitteln. Es sei, so schildern es Ermittler, so einfach wie noch nie an solche Drogen ranzukommen.