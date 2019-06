Klimanotstand - Heiße Luft oder wichtiger Schritt?

Ob Bochum oder Gladbeck, Münster oder Herford: In vielen Städten in NRW haben Kommunalpolitiker einen Klimanotstand ausgerufen. Befeuert von der Fridays-for-Future-Bewegung soll der Klimaschutz vor Ort ernst genommen werden. Doch was heißt das konkret? Und was machen Kommunen, die einen Klimanotstand abgelehnt haben? Immerhin zeigt das Beispiel Krefeld: Auch ohne Notstand kann man die Umwelt schonen.