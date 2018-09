Kinderarmut - Wie die Politik versagt

Westpol | 16.09.2018 | DGS | UT | Verfügbar bis 16.09.2019 | WDR

Noch nie waren in Nordrhein-Westfalen so viele Kinder arm wie derzeit. Und das trotz sinkender Arbeitslosigkeit. Die Bertelsmann-Stiftung hat ausgerechnet, dass 500.000 Kinder auf Harzt IV angewiesen sind, 70.000 mehr als noch 2012. Seit Jahren versuchen die NRW-Landesregierungen Kinderarmut mit Maßnahmen und Programmen zu bekämpfen. Erfolglos. Was läuft schief? Sozialverbände fordern von der Politik ein grundsätzliches Umdenken.